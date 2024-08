Der FC Bayern trifft in der Ligaphase der Champions League unter anderem auf Paris Saint-Germain und den FC Barcelona mit Ex-Trainer Hansi Flick. Weitere Gegner sind Benfica Lissabon, Schachtar Donezk, Dinamo Zagreb, Feyenoord Rotterdam, Slovan Bratislava und Aston Villa.

Das ergab die Auslosung in Monaco. Das neue Vorrunden-Format wird vom 17. September an gespielt. Die genauen Spielansetzungen sollen bis Samstag bekanntgegeben werden. Das Champions-League Finale findet am 31. Mai 2025 in der Münchner Allianz Arena statt, weshalb die Bayern mit einer besonders großen Motivation in den Wettbewerb gehen. Borussia Dortmund trifft in der Ligaphase der Champions League auf die spanischen Topclubs FC Barcelona und Real Madrid. Die weiteren Gegner sind Schachtjor Donezk, der FC Brügge, Celtic Glasgow, Dinamo Zagreb, Sturm Graz und der FC Bologna. Der VfB Stuttgart bekommt es in der Ligaphase unter anderem mit Titelverteidiger Real Madrid und Juventus Turin zu tun. Bayer Leverkusen erwartet Inter und AC Mailand sowie dem FC Liverpool. Außerdem trifft die Werkself auf Atlético Madrid, RB Salzburg, Feyenoord Rotterdam, Sparta Prag und Stade Brest.