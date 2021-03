Im Champions-League-Viertelfinale trifft Borussia Dortmund auf Manchester City, einen der Favoriten. Der FC Porto spielt gegen den FC Chelsea. Bayern München bekommt es mit Paris Saint-Germain zu tun. Das war das Finale im vergangenen Jahr. Und Real Madrid spielt gegen den FC Liverpool. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag. Ausgetragen werden die Hinspiele der Runde letzten Acht am 6. und 7. April. Die Rückspiele stehen am 13. und 14. April an.