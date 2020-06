Die Corona-Krise geht an Chako Habekost nicht spurlos vorüber. Der Pfälzer Comedian hat sich so seine Gedanken über die ungewöhnliche Zeit gemacht. Das Ergebnis seiner Feldforschungen hat er am Mittwochabend unter dem Titel „Mit Abstand de Beschde“ beim Carstival in Mannheim präsentiert.

RHEINPFALZ-Redakteur Jörg Schmihing hat mit ihm über sein Programm und seine Autokino-Erfahrungen gesprochen:

Wegen Corona ist das Autokino wieder zurück, Filme schauen ist ja mehr passiver Konsum, Kabarett und Comedy leben aber viel von der Interaktion mit dem Publikum. Wie funktioniert dieses Genre auf Abstand?Anders. Wenn mir jemand die Frage vor einem halben Jahr gestellt hätte, hätte ich gesagt: Geht gar nicht. Das zeigt natürlich, dass das Ganze aus der Not geboren ist. Vielleicht sollte man das im Hinterkopf behalten. Ich mag den positiven Gedanken ganz gern, dass das eine Übergangszeit ist und wir irgendwann zu einer neuen Normalität zurückfinden. Neue Normalität heißt für mich, dass wir hoffentlich alle was gelernt haben aus dieser Zeit und dass wir deswegen in Zukunft besser und achtsamer miteinander umgehen.

Aber zurück zum Autokino. Es ist jetzt nicht so toll, wenn man vor 100 oder 200 Motorhauben de Aff" macht, und man hört nix. Am Anfang mussten die ja sogar vorschriftsgemäß noch die Seitenscheiben obenlassen – außer es erstickt gerade jemand. Und wenn du Glück hast, ersticken gerade unheimlich viele Leut". Alla müssen se all bissel uffmache. Auf einmal hörst du aus den Autos richtige Lacher. Dann denkst du...