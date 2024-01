Die CDU will eine klarere Kante gegenüber der AfD zeigen. In Heidelberg hat der Bundesvorstand der Partei am Wochenende bei seiner Klausurtagung festgelegt, wie sich die Christdemokraten stärker von der AfD abgrenzen wollen.

In der „Heidelberger Erklärung“, die bei der Klausurtagung beschlossen wurde, heißt es: „Der durch die Ampel-Regierung verursachte massive Vertrauensverlust lässt die rechten radikalen und populistischen Kräfte in Deutschland immer stärker werden.“ Es sei daher die Aufgabe aller Parteien der politischen Mitte, Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Rechtsstaates zurückzugewinnen.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Die „Heidelberger Erklärung“ stützt sich auf den Entwurf für das neue Grundsatzprogramm der CDU, den die Partei vor rund vier Wochen vorgestellt hat. Schon aus ihm wurde deutlich, dass sich die CDU unter Parteichef Friedrich Merz ein deutlich konservativeres Profil geben möchte, um der AfD Wählerstimmen streitig zu machen. So setzt die Partei bei der Migration auf das Konzept der sicheren Drittstaaten: „Jeder, der in Europa Asyl beantragt, soll in einen sicheren Drittstaat überführt werden und dort ein Verfahren durchlaufen“, heißt es dort. „Im Falle eines positiven Ausgangs wird der sichere Drittstaat dem Antragsteller vor Ort Schutz gewähren. Dazu wird mit dem sicheren Drittstaat eine umfassende vertragliche Vereinbarung getroffen.“

Rechtsextremes Geheimtreffen alarmiert CDU

Für Aufregung sorgte in Heidelberg die Nachricht, dass bei einem Geheimtreffen von Rechtsextremisten in Potsdam neben AfD-Politikern auch CDU-Mitglieder teilgenommen haben sollen. Merz sagte dazu am Samstag: „Leute, die an so etwas teilnehmen, haben in der CDU keinen Platz.“

Dennoch sprach sich Merz erneut gegen ein AfD-Verbotsverfahren aus: „Ich halte von Parteiverboten persönlich sehr wenig“, sagte der CDU-Chef. Man müsse die Partei stattdessen politisch bekämpfen. Ähnlich äußerte sich auch Bundesschatzmeisterin Julia Klöckner: Sie sehe ein AfD-Verbotsverfahren skeptisch, weil sie nicht glaube, dass man Gedankengut verbieten könne. „Dann ist zwar etwas von der Oberfläche verschwunden, aber die Haltung wabert weiter.“ Es dürfe nicht der Eindruck enstehen, dass man sich einer unliebsamen Partei durch ein Verbot entledigen wolle. Ein Verbotsverfahren dauere sehr lange und die Hürden seien hoch. Das biete der AfD die Chance, sich als Opfer darzustellen.

Klöckner: Öffnung zur Linkspartei wäre „absurd“

Kommentar: Die AfD ist eine Gefahr für die Demokratie