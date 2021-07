„Nach wie vor gibt es in Rheinland-Pfalz kein engmaschiges Kerosin-Messnetz“, bedauert Christian Baldauf, der Chef der CDU-Landtagsfraktion. Er widerspricht Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne), die zusätzliche Messstellen nicht für notwendig hält. In dieser Weise hat sich Spiegel in einem Schreiben an die Bundestagsabgeordnete Brigitte Freihold (Linke) geäußert.

Baldauf: Flächendeckende Messungen nötig

Gleichzeitig könne die Ministerin aber nicht ausschließen, dass mit Kerosinablässen eine erhöhte gesundheitliche Belastung einhergeht, kritisiert Baldauf mit Blick auf die Mittwochausgabe der RHEINPFALZ. Auch Ex-SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer habe sich des Öfteren für aktuelle Messungen ausgesprochen. Voraussetzung für die Bewertung der Auswirkungen von Kerosinablässen seien flächendeckende Messungen. Die Landesregierung müsse endlich dafür die notwendige Infrastruktur schaffen. Ministerin Spiegel könne und dürfe nicht einfach so weitermachen wie ihre Vorgängerin Ulrike Höfken.