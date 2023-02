Die CDU von Spitzenkandidat Kai Wegner ist ersten Hochrechnungen zufolge die klare Siegerin der Wiederholungswahl vom Sonntag in Berlin. Die Christdemokraten erzielten laut Hochrechnungen von ARD und ZDF kräftige Stimmenzuwächse und landeten bei 27,5 bis 27,8 Prozent - gegenüber 18,0 Prozent bei der Wahl vor anderthalb Jahren. Damit sind sie erstmals seit der Wahl 1999 wieder stärkste politische Kraft in der Hauptstadt.

Die Koalitionsparteien SPD, Grüne und Linke verzeichneten hingegen durchweg Verluste. SPD und Grüne lieferten sich dabei ein knappes Rennen um Platz zwei. Der AfD gelang der Wiedereinzug in das Abgeordnetenhaus. Bei der FDP hingegen war zunächst offen, ob sie die Fünfprozenthürde überschreitet.

Die FDP muss zittern

In den ersten Hochrechnungen liegen SPD und Grüne gleichauf - in der ARD bei je 18,4 Prozent und im ZDF bei je 18,1 Prozent. Die Linke liegt in den Hochrechnungen bei 12,6 bis 12,8 Prozent. Die AfD wird mit 9,0 bis 9,1 Prozent wieder ins Abgeordnetenhaus einziehen. Die FDP kommt in den Prognosen auf 4,5 bis 5,0 Prozent.

Die Sitzverteilung im neuen Abgeordnetenhaus sähe dann so aus: CDU 40 bis 47 Sitze, SPD 26 bis 31 Sitze, Grüne ebenfalls 26 bis 31 Sitze, Linke 18 bis 22 Sitze, AfD 13 bis 16 Sitze.

Bei der Wahl im September 2021 hatte die Stimmverteilung wie folgt ausgesehen: SPD 21,4 Prozent, Grüne 18,9 Prozent, CDU 18,0 Prozent, Linke 14,1 Prozent, AfD 8,0 Prozent und FDP 7,1 Prozent.