Johannes Steiniger (37) wird die CDU-Rheinland-Pfalz als Generalsekretär in den Wahlkampf zur Landtagswahl 2026 führen. Der Bad Dürkheimer erhielt beim Landesparteitag am Samstag in Frankenthal 92,4 Prozent der Delegiertenstimmen. Er habe auf einem Parteitag „noch nie so ein gutes Ergebnis“ bekommen wie bei dieser Wahl, sagte der Bundestagsabgeordnete. Steiniger hatte sich mit einer kämpferischen Rede um die Nachfolge des kurz zuvor zum Vorsitzenden gewählten Gordon Schnieder beworben. Er griff unter anderem die Sicherheitspolitik der aktuellen Landesregierung an. Er frage sich, wo angesichts der Messerattacken von Mannheim und Solingen ein Sicherheitspaket für Rheinland-Pfalz bleibe.