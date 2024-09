Beim CDU-Landesparteitag am Samstag in Frankenthal wird Christian Baldauf als CDU-Landesvorsitzender verabschiedet. Als Gast kommt der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst ( CDU).

Am Dienstag kündigten Baldauf (57) und sein designierter Nachfolger, der CDU-Generalsekretär und Fraktionschef im Mainzer Landtag, Gordon Schnieder (49), weitere Veränderungen im Landesvorstand an.

Bekannt ist bereits, dass der Pfälzer Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger (37) Schnieder als Generalsekretär folgen soll. Er stellt sich den rund 300 Delegierten zur Wahl. Für die Riege der stellvertretenden Vorsitzenden wird die Bundestagsabgeordnete aus dem Ahrtal, Mechthild Heil (63), neu kandidieren. Die Landtagsabgeordnete Ellen Demuth aus Linz am Rhein im Landkreis Neuwied stellt sich nicht wieder zur Wahl. Demuth hat sich in den vergangenen Jahren um die Frauenförderung in der Partei gekümmert. Sie strebt ein Bundestagsmandat an und will sich ganz darauf konzentrieren.

„Mache weiter Politik“

Jan Metzler (43), der Bundestagsabgeordnete aus Rheinhessen, und Jenny Groß (38) aus dem Westerwald, die bildungspolitische Sprecherin der CDU im Landtag ist, kandidieren erneut für den geschäftsführenden Vorstand, ebenso wie Schatzmeister Winfried Görgen.

„Der sogenannte Abschied ist ja keiner. Ich mache weiter Politik“, sagte Baldauf, der seit 2001 dem Landtag angehört. Weil er „auch bundespolitisch unterwegs“ sei, werde er in seiner Rede auf die wirtschaftliche Situation eingehen, kündigte er an.