Nahverkehr über die Landesgrenze: Auf der Brücke Maske auf

Rheinland-Pfalz behält die Maskenpflicht zum Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus und anderen Atemwegserkrankungen im Öffentlichen Nahverkehr vorerst bei. In Baden-Württemberg hingegen steht zum Ende des Monats die Abschaffung eben dieser Pflicht an. Was das für Reisende in Bussen und Bahnen bedeutet.

Pfalztheater: Wegen Wasserschaden entfällt der Rest der Saison im Großen Haus

Es ist gerade mal Januar, doch die Spielzeit im Großen Haus des Pfalztheaters in Kaiserslautern ist bereits gelaufen. Der Wasserschaden, den das plötzliche Auslösen der Sprinkleranlage über Haupt- und Seitenbühne am 19. Dezember verursacht hat, zieht schwerwiegende Konsequenzen nach sich.

Kommentar: Führungslose CDU

Christian Baldauf ist ein Fraktionsvorsitzender auf Abruf. Dass seine Nachfolge erst im März geregelt werden soll, schwächt die Union, kommentiert unsere Landeskorrespondentin Karin Dauscher.

Auch Haftstrafen sind möglich: Was Unfall-Gaffern droht

Flensburg-Punkte und Bußgelder stehen den Autofahrern ins Haus, die am Sonntag eine Unfallstelle auf der A6 fotografiert oder gefilmt haben. Gaffer können unter Umständen aber auch noch deutlich härter bestraft werden – zum Beispiel, wenn ihre Aufnahmen Verletzte oder Tote zeigen.

Neue Details zur Bluttat in Oggersheim

Knapp drei Monate nach den tödlichen Messerattacken vom 18. Oktober in Oggersheim sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Das Motiv des Täters ist weiter unklar, er schweigt nach wie vor zum Geschehen. Unterdessen sind weitere Einzelheiten zu dem Polizeieinsatz bekannt geworden, bei dem der 25-Jährige niedergeschossen wurde.

Rundfunkbeitrag: Wem jetzt Nachzahlungen drohen

Wer in nächster Zeit einen Brief in Sachen Rundfunkbeitrag bekommt, der sollte unbedingt reagieren. Sonst droht Ärger. Der Beitragsservice (die frühere GEZ) gleicht gerade Daten mit den Einwohnermeldeämtern ab und kann hohe Nachzahlungen verlangen.

Polizei räumt Lützerath - Kohlegegner leisten Widerstand

Klimaaktivisten stellen sich gegen die Polizei und Braunkohlebagger: Sie kämpfen um den Erhalt des Dorfes Lützerath. Ihre Bedenken sind fundiert – und doch haben sie nicht recht, meint Politik-Redakteur Wolfgang Blatz.

Mutmaßlich Attacken auf Polizisten geplant: Südpfälzer hatte keine legalen Waffen mehr

Seit einiger Zeit läuft gegen den Siebeldinger ein Verwaltungsverfahren mit dem Ziel, die waffenrechtlichen Erlaubnisse zu widerrufen. Außerdem gibt es neue Erkenntnisse der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz.

Pfälzerin rückt in den Fraktionsvorstand der Grünen auf

Die Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag haben am Mittwoch in Mainz eine neue Fraktionsspitze gewählt. Die Rheinhessin Pia Schellhammer folgte erwartungsgemäß dem Ludwigshafener Bernhard Braun nach, der nicht mehr angetreten ist. Stellvertretende Fraktionschefin wurde Lea Heidbreder aus Landau.

Nach Ausschreitungen in Silvester: Was tun gegen Jugendgewalt?

In Berlins Rotem Rathaus kamen am Mittwoch Vertreter von Polizei, Justiz, Senat, Bezirken sowie aus Integrations- und Sozialarbeit zu einem „Gipfel gegen Jugendgewalt" zusammen. „Wir haben Redebedarf. Und wir haben Handlungsbedarf", meinte Senatschefin Giffey.

Seniorin von Hund totgebissen

Zu einem tragischen Unfall ist es offenbar am frühen Dienstagnachmittag in Neuhofen gekommen. Ein Hund hat eine Seniorin gebissen, woraufhin die Frau noch am Ort des Geschehens starb.