Die Südpfälzer CDU hat Thomas Gebhart zu ihrem Kandidaten für die Bundestagswahlen im September 2025 gewählt. In der Essinger Dalberghalle stimmten am Dienstagabend 58 der 60 stimmberechtigten Delegierten für den 52-Jährigen. Der Jockgrimer sitzt seit 2009 im Deutschen Bundestag und war in der Regierung von Kanzlerin Angela Merkel von 2018 bis 2021 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesgesundheitsminister. Gebhart kritisierte das neue Wahlrecht, wonach nicht jeder, der seinen Wahlkreis direkt gewinnt, auch Sitz und Stimme im Deutschen Bundestag haben wird. Bei der vergangenen Wahl hatte der Sozialdemokrat Thomas Hitschler dem CDU-Mann das Direktmandat abgejagt. Hitschler kandidiert nicht mehr. Die Sozialdemokraten der Südpfalz nominieren ihren Kandidaten am kommenden Wochenende.