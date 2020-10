Die rheinland-pfälzische CDU macht sich für die Einrichtung sogenannter Starterklassen stark. Dies kündigte der Spitzenkandidat der Partei, Christian Baldauf, auf dem Parteitag der Christdemokraten am Samstag in Ludwigshafen an. Sollte die CDU nach der Landtagswahl im März in Regierungsverantwortung kommen, werde sie eine reguläre Vorschule im letzten Kindergartenjahr einführen. Die Starterklasse solle nicht das erste Schuljahr ersetzen, aber allen Kindern gleiche Startchancen in der Grundschule geben. Zu dem Reformkonzepts Baldauf gehören verbindliche Deutschtests für alle Vorschulkinder und verpflichtende Sprachförderungen wo notwendig. Mehr als 220 Delegierte der CDU aus allen Teilen des Landes sind in Ludwigshafen zusammengekommen, um die Bewerberliste ihrer Partei für die Wahl am 14. März aufzustellen. Als Spitzenkandidat tritt Christian Baldauf an. In einer ersten Abstimmung haben sich 98,6 Prozent der Delegierten für Baldauf ausgesprochen.Der 53-jährige Frankenthaler will nach 30 Jahre dauernder Vorherrschaft der SPD im Land Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Amt ablösen.