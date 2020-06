Die innenpolitischen Sprecher von CDU und CSU in Bund und Ländern haben das vom Berliner Abgeordnetenhaus verabschiedete Landesantidiskriminierungsgesetz kritisiert. Dieses von Rot-rot-grün verabschiedete Gesetz sehe vor, dass Polizeibeamte, die unter Verdacht stehen, sich diskriminierend verhalten zu haben, selbst das Gegenteil nachweisen müssten. „Für die Beamtinnen und Beamten bedeute dies eine hohe Unsicherheit in ihrer Arbeit“, sagte Dirk Herber, innenpolitischer Sprecher der CDU im rheinland-pfälzischen Landtag. Daher forderten CDU und CSU die Innenminister der übrigen 15 Länder auf, keine Polizistin mehr zur Amtshilfe nach Berlin zu entsenden, bis rechtliche Fragen zweifelsfrei geklärt seien. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) müsse das nun klären, forderte Herber: „Zum Schutz unserer Polizistinnen und Polizisten dürfen wir bis dahin keine Beamtinnen und Beamten in die Bundeshauptstadt entsenden, wo faktisch mit der Umkehr der Beweislast eine Form der Vorverurteilung geschaffen wurde, die in einem Rechtsstaat nichts zu suchen hat.“ Das Gesetz stelle den gesamten öffentlichen Dienst in Berlin unter Generalverdacht, grundsätzlich und strukturell zu diskriminieren.

Polizeigewerkschaften, Beamtenbund und der Gesamtpersonalrat der Polizei in Berlin hatten die Pläne in den vergangenen Wochen und Monaten scharf kritisiert. Das Gesetz aus der Verwaltung des grünen Justizsenators Dirk Behrendt soll die Menschen in Berlin vor Diskriminierung seitens der Behörden schützen und Ansprüche auf Schadenersatz gegen das Land Berlin ermöglichen, wenn es doch dazu gekommen ist.