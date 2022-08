Die anhaltende Hitze und Trockenheit führt in den vergangenen Tagen und Wochen vermehrt zu Waldbränden – auch in Rheinland-Pfalz. Infolge des Klimawandels ist mit immer mehr Waldbränden zu rechnen. „Feuerwehren und Wald-Verantwortliche sehen sich neuen Herausforderungen ausgesetzt“, schreibt die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion in ihrem Konzeptpapier. Sie sieht dringenden Handlungsbedarf beim Brandschutz und der Feuerwehr sowie auf der Ebene von Forst und Wald, betont, dass beide Ebenen eng verzahnt werden müssen. Neben einer Anpassung der Einsatzkleidung der Wehrleute und dem Einsatz von FFP3-Masken (leichtere Gesichtsmasken) und Schutzbrillen, fordert die CDU-Fraktion für die Feuerwehren eine „unkomplizierte und schnelle Bereitstellung von finanziellen Mitteln“ durch ein Sonderprogramm des Innenministeriums. Mehr geländegängige Fahrzeuge mit entsprechend großen Wassertanks stehen außerdem auf der Liste, sowie eine länderübergreifende Hubschrauberstaffel, etwa mit Baden-Württemberg und dem Saarland, die für Großbrandlagen ausgestattet sind. Der Fraktion zufolge muss außerdem die Aus- und Fortbildung zum Thema Waldbrand an der Koblenzer Feuerwehr-Akademie intensiviert sowie die Öffentlichkeitsarbeit der Wehren und des Feuerwehrverbands hochgefahren werden, „um über Gefahren durch Waldbrände sowie Ursachen dafür zu sensibilisieren“.

Auf der Ebene Forst-Wald sieht die Fraktion Handlungsbedarf bei der Zugänglichkeit der Wälder für Einsatzfahrzeuge. Um der Wasserknappheit im Wald entgegenzuwirken, solle etwa über ein Förderprogramm des Umweltministeriums Löschteiche flächendeckend angelegt werden. Zudem müsse der Landesforsten mit den Wehren vor Ort die sogenannten Löschwasserentnahmestellen jährlich prüfen. Neben regelmäßigen Übungen mit Feuerwehren, Waldarbeitern und Förstern fordert die CDU-Fraktion Waldbrandschutzstreifen im Wald sowie 30 Meter breite Waldbrandschneisen, die frei von Bewuchs sind. „Waldbewirtschaftung in Siedlungsnähe muss auch Totholzentnahme beinhalten“, heißt es weiterhin, ebenso müssten die Mischwaldanteile erhöht werden.

Um Waldbrände beziehungsweise Rauchsäulen frühzeitig zu erkennen, spricht sich die Fraktion außerdem für ein Pilotprojekt mit optischen Sensoren oder Satellitenerkennung aus.