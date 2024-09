Die Delegierten des CDU-Landesparteitags in Frankenthal haben den Eifeler Gordon Schnieder zum neuen Vorsitzenden der rheinland-pfälzischen Christdemokraten gewählt. Schnieder bekam fast 93 Prozent der Stimmen und sprach anschließend unter dem Jubel der Teilnehmer von einem „überwältigendes Ergebnis“. In seiner Bewerbungsrede hatte sich der bisherige Generalsekretär vor allem mit den Themen Sicherheit, Gesundheit, Bildung und Wirtschaft beschäftigt. Der Mainzer Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP warf der neue Parteichef vor, eine „Stillstandsampel“ zu sein. Zu seinen Vorschlägen zählte unter anderem eine zentrale Landesbehörde zur Steuerung von Migration. Schnieder soll am Samstag in Frankenthal auch zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Frühjahr 2026 gekürt werden.