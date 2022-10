In der Debatte um Themen wie „Gendering“ und „Kulturelle Aneignung“ kritisiert der rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf (Frankenthal), „dass Linke unsere Gesellschaft nach ihren Vorstellungen verändern wollen und dabei die Stimmung der gesellschaftlichen Mitte ignorieren“. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ am SONNTAG sagte er, es sei „im Moment geradezu gefährlich, sich über Dinge zu unterhalten wie Sprache, wie Winnetou-Filme, wie ,Layla’. Ich finde, wir sollten uns auf das Wesentliche konzentrieren.“ Baldauf räumte gegenüber der Zeitung zugleich ein, dass auch die Konservativen nichts zu gewinnen hätten, wenn sie populistisch in die Debatte einsteigen. „Diese Kontroversen spalten nur – ohne irgendetwas voranzubringen. Populismus hilft uns nicht weiter und den Menschen schon gar nicht“, sagte Baldauf. Mit Blick auf die Rolle der Union in Deutschland nach einer Reihe von Wahlniederlagen zeigte sich der CDU-Landesvorsitzende selbstkritisch: „Wir haben als Union tatsächlich in einigen wichtigen Themenfeldern noch keinen Fahrplan für die nächsten fünf, sechs Jahre. Daran arbeiten wir gerade.“

