MAINZ. Die CDU-Fraktion im Landtag wird einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss beantragen, mit dem die Flutkatastrophe im Ahrtal politisch aufgearbeitet werden soll. Das kündigten CDU-Fraktionschef Christian Baldauf und der Vizevorsitzende Gordon Schnieder am Montag in Mainz an.

Hätten mehr Leben gerettet werden können?

Schnieder soll Obmann der CDU für den Untersuchungsausschuss werden. „Die Geschehnisse müssen aufgearbeitet werden. Die wichtigsten Fragen dabei sind: Wäre es möglich gewesen, mehr Leben zu retten? Trafen Warnungen zu spät ein und waren sie deutlich genug?“, sagte Baldauf. „Das sind wir den Opfern schuldig.“ Bei dem Hochwasser am 14. Juli haben 142 Menschen ihr Leben verloren, ganze Ortschaften sind verwüstet.

Zu viele Widersprüche

Es gebe zu viele Widersprüche, sagte Schnieder. „Manche sagen, wir seien gut gerüstet gewesen, andere bestreiten dies.“ Auch die Frage, ob die Katastrophe vorhersehbar war oder nicht, werde von unterschiedlichen Stellen konträr beantwortet. Die Aufarbeitung müsse mit dem Zeitpunkt am 10. Juli beginnen, als die ersten Warnungen von der europäischen Ebene eingetroffen sind. Untersucht werden soll aber auch das Krisenmanagement nach der Flutnacht bis möglicherweise zum Ende der Sommerferien, sagte Schnieder. Der Antrag werde im September ins Plenum eingebracht. Seine Arbeit aufnehmen könne er möglicherweise im Oktober.