Der bisherige Chef der CDU Rheinland-Pfalz, Christian Baldauf, wird nach Angaben seines designierten Nachfolgers Gordon Schnieder dem künftigen geschäftsführenden Parteivorstand voraussichtlich nicht mehr angehören.

Baldauf (57) habe sich angeboten, künftig Ideengeber und Ratgeber für die Partei zu bleiben, sagte Schnieder in Mainz. Der Hintergrund: Beim Landesparteitag am 21. September in Baldaufs Heimatstadt Frankenthal wählen die Delegierten den CDU-Landesvorstand neu. Der bisherige Vorsitzende hatte im Juni Gordon Schnieder (49) als Nachfolger vorgeschlagen. Der amtierende Generalsekretär führt nach Baldaufs erzwungenem Rückzug von deren Spitze seit März 2023 auch die CDU-Landtagsfraktion.

Schnieder will mit dem Parteitag die Weichen für den Landtagswahlkampf stellen. Über den Zuspruch möglichst vieler Delegierter würde er sich freuen, sagt er. Auf eine Prozentzahl wolle er sich nicht festlegen. „Bei einem ehrlichen Ergebnis bin ich zufrieden.“ Im Fall seiner Wahl werde er ein neues Team mit Blick auf die Wahl im Frühjahr 2026 zusammenstellen. „Wir werden außerdem schauen, welche Bewerber für den neuen Landesvorstand aus den Kreisverbänden kommen“, kündigte Schnieder an. Unter anderem muss ein Nachfolger für den Posten des Generalsekretärs gefunden werden. Die Personalie will er kurz vor dem Parteitag verkünden. Hierzu bespreche er sich mit den Bezirksvorsitzenden.