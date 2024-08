Auf dem Landesparteitag der CDU am 21. September in Frankenthal wird voraussichtlich der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger (37) aus Bad Dürkheim als Generalsekretär der Landes-CDU kandidieren. Nach RHEINPFALZ-Informationen wird der amtierende Generalsekretär und designierte CDU-Landeschef Gordon Schnieder Steiniger vorschlagen. Schnieder selbst steht an dem Tag zur Wahl des Landesvorsitzenden und damit zum Nachfolger von Christian Baldauf, der nicht erneut antritt. Baldauf war im Dezember 2022 als Fraktionschef zum Rücktritt gedrängt worden, unter anderem von Schnieder, der seit dem Frühjahr 2023 die Fraktion im Landtag führt. Schnieder hatte vergangene Woche gegenüber der Nachrichtenagentur dpa gesagt, er erwarte beim Parteitag ein „ehrliches Ergebnis“. Diese Formulierung gilt als Chiffre für eher knappe Zustimmungswerte.

Der ausgebildete Lehrer Johannes Steiniger ist seit 2013 Bundestagsabgeordneter. Bei den Wahlen 2017 und 2021 hat er das Direktmandat gewonnen und er hat bereits angekündigt, dass er 2025 erneut antreten will. Seine Fachgebiete sind Finanzen und Sport.

Mitglied im CDU-Bundesvorstand

Steiniger ist zugleich Mitglied des CDU-Bundesvorstands. Ging es in früheren Jahren darum, Parteiämter auf Landesebene zu übernehmen, für die er im Gespräch war, hat Steiniger stets abgewunken. Auf die Frage nach seiner möglichen Kandidatur als Generalsekretär teilte er am Dienstagvormittag schriftlich mit: „Gordon Schnieder wird rechtzeitig einen Vorschlag machen.“ Steiniger war auf dem Weg nach Paris zu den Paralympics, wo er Termine mit der Botschaft un dem Parlament hatte.

Schnieder antwortete auf die Frage nach dem neuen Generalsekretär ebenfalls diplomatisch. Er werde „zu gegebener Zeit“ seinen Vorschlag öffentlich bekannt machen. „Meine Gespräche hierzu laufen noch.“