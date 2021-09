Ein Carport, zwei Autos und mehrere Krafträder brannten am Dienstagabend, 21. September, am Neuweg. Dies teilt die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg mit. Mit Atemschutz ausgerüstete Einsatzkräfte löschten den Vollbrand. „Durch einen schnellen Angriff von zwei Seiten konnten wir eine Ausbreitung des Feuers auf das benachbarte Wohnhaus verhindern“, berichtet Einsatzleiter Hendrik Braun. „Das Feuer war schon auf der Anfahrt zu sehen.“ Betriebsstoffe, die ausgelaufen waren, wurden teilweise mit Bindemittel aufgenommen. Vorsorglich informierte die Feuerwehreinsatzzentrale Otterbach das Kanalwerk über den Einsatz. Die ölhaltigen Flüssigkeiten liefen zusammen mit dem Löschwasser ins Abwassernetz. Gegen Ende der Maßnahmen wurden zwei Ölspur-Warnschilder an der Straße aufgestellt. Rund zwei Stunden lang war die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg mit 20 Helfern und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Ein Feuerwehrmann verletzte sich während der Maßnahmen am Fuß. Die Polizei geht davon aus, dass ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden ist.