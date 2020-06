Wegen Kranarbeiten wird die Carl-Theodor-Straße in Höhe des Anwesens Nummer 8 von Montag, 15., bis Mittwoch, 17. Juni, zeitweise voll gesperrt. Darauf weist die Verwaltung in einer Pressemitteilung hin. Die Arbeiten im Abschnitt zwischen Europaring und Karolinenstraße finden demnach am 15. und 16. Juni jeweils von 7.30 bis 17.30 Uhr und am 17. Juni von 7.30 Uhr bis 13 Uhr statt. Der Verkehr wird laut Stadt von Osten kommend über Europaring, Neumayerring und Schmiedgasse und von Westen kommend über Foltzring und Kanalstraße umgeleitet. Diese Strecken würden entsprechend ausgeschildert.