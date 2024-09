Die Pflegesituation im Rhein-Pfalz-Kreis verschärft sich. Der Caritasverband für die Diözese Speyer hat am Freitag angekündigt, den Altbau des Altenzentrums St. Bonifatius in Limburgerhof Mitte 2025 zu schließen. Als Gründe führt die Caritas Kosten zwischen drei und vier Millionen Euro für eine dringend nötige Sanierung im Bereich Brandschutz sowie akuten Personalmangel an. Durch den Einsatz von Leasingpersonal seien erhebliche Mehrkosten entstanden. Das führe unter anderem dazu, dass das Altenzentrum nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden könne, teilt die Caritas mit. Ende Juni soll der Altbau, der 1984 in Dienst gestellt wurde, geschlossen werden. Betroffen von der Schließung sind laut Caritas 120 Mitarbeiter. Zudem fallen 106 stationäre Pflegeplätze weg. Der Neubau der Einrichtung, wo unter anderem die Tagespflege untergebracht ist, ist nicht betroffen. Limburgerhofs Bürgermeister Andreas Poignée (CDU) zeigte sich überrascht und bestürzt: „Für Mitarbeiter, Angehörige und Bewohner ist das eine Katastrophe.“

Einen ausführlichen Bericht finden Sie hier.