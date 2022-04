Zu den 18 Filmen im Wettbewerb um die Goldene Palme des 75. Festivals von Cannes, das vom 17. bis 28. Mai stattfindet, gehört kein deutscher Beitrag. Zu den bekanntesten Regisseuren im Wettbewerb gehören der Kanadier David Cronenberg, die belgischen Brüder Jean-Pierre und Luc Dardenne, der Amerikaner James Gray, der Pole Jerzy Skolimoski, der Japaner Hirokazu Kore-Eda, die drei Regisseurinnen Valeria Bruni-Tedeschi (Italien), Claire Denis (Frankreich) und Kelly Reichardt (USA) und der inzwischen in Berlin lebende Russe Kirill Serebrennikov. In Sonderreihen ist der neue Film „Top Gun: Maverick“ mit Tom Cruise zu sehen, der ebenso nach Cannes kommen wird wie andere US-Stars. Der in Berlin lebende ukrainische Regisseur Sergej Loznitsa zeigt in einer Sondervorführung seinen neuen in der Ukraine gedrehten Dokumentarfilm „The Natural History of Destruction“, in einer Nebenreihe ist der während des Krieges in der Ukraine entstandene Film des Newcomers Maksim Nakonechnyi zu sehen. Zur Eröffnung läuft die Zombie-Komödie „Z“ des französischen Cannes- und Oscar-Gewinners Michel Hazanavicius. Das von Festivalleiter Thierry Frémaux verkündete Programm soll noch ergänzt werden.