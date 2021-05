Am Landgericht Frankenthal kommt der Prozess gegen drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 34 und 66 Jahren nicht recht in die Gänge. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen den Betrieb von Cannabis-Plantagen und Drogenhandel vor. Den erforderlichen Strom für den Pflanzenanbau sollen die vier direkt von der Hauptleitung abgezapft haben. Am Dienstag kündigten zwei Mitglieder des Quartetts über ihre Anwälte an, dass sie sich zur Person und auch zur Sache äußern werden. Allerdings erst am ersten „echten“ Verhandlungstag, Mittwoch, 23. Juni. Dazwischen wird der Prozess mit zwei weiteren Kurzterminen fortgesetzt.