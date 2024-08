Am Sonntagabend gegen 22.25 Uhr war ein 19-jähriger Autofahrer auf der B9 von Germersheim in Richtung Ludwigshafen unterwegs und wollte auf Höhe der Ausfahrt Speyer-West abfahren. Wegen laut Polizei nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr die Grünfläche und kollidierte mit der Schutzplanke der Gegenfahrbahn. Weder der Fahrer, noch die beiden Insassen im Alter von 13 und 14 Jahren wurden bei dem Unfall verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, das der 19-Jährige Cannabis konsumiert hatte. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wird gegen ihn ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Den gesamten Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 35.000 Euro.