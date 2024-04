Der Ausbau der Sportanlagen auf dem Kleinen Exe lässt weiter auf sich warten. Dass jetzt die Skater-Quarterpipe verschwunden ist, hat mit dem geplanten Umbau nichts zu tun.

Rund 1,8 Millionen Euro haben Odysseas und Maria Miliadis nach eigenen Angaben in die Dankelsbachstraße 31 in Pirmasens investiert. Entstanden ist ein Haus mit Wohn- und Geschäftsräumen und einem Angebot für alle in der Stadt.

Normalerweise rücken die Contwiger Tierretter aus, um Hunden, Katzen, Wild oder Vögeln zu helfen. Am Wochenende war das anders. Es ging um Schlangen und eine große Spinne.

Der Ausbau der Strobelallee in Pirmasens hat Nerven gekostet und jede Menge Geld. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen und die Straße wurde wieder für den Verkehr freigegeben.

Er soll mit einem Küchenmesser auf seine schlafende Frau und dann auf seinen Sohn eingestochen haben. Deshalb muss sich ein 73-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Die Ermittler gehen nicht davon aus, dass der Mann voll schuldfähig ist.

Den rund 80 Kindern und dem Personal der Zweibrücker Kindertagesstätte „Bei den Fuchslöchern“ wird der Dienstagmittag noch einige Zeit in Erinnerung bleiben. Wegen eines Schmorbrands mussten sie die Kita-Räume verlassen und rund eine halbe Stunde im Hof ausharren.

Die Polizei in Zweibrücken gibt in den kommenden Wochen Tipps zur Sicherheit rund ums Haus und klärt über neue Betrugsmaschen auf. Polizist Florian Klein erzählt, warum schon Rankhilfen für Pflanzen gefährlich sein können.

Die „Cannabis-Gärtner“, die sich vorm Landgericht Zweibrücken verantworten müssen, lebten primitiv nahe ihrer Plantage, um sich gut um ihre Pflanzen kümmern zu können. In der Verhandlung am Dienstag wurde geschildert, wie die Ermittler dem Trio auf die Spur gekommen sind.