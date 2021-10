Das CabaLela ist am Samstagnachmittag für Besucher geschlossen. Die Sauna kann aber ganz normal besucht werden. Grund ist ein interner Vereinswettkampf des SC Delphin Grünstadt. Wie das Bad mitteilt, ist die Schwimmhalle ab 13 Uhr für den Publikumsverkehr gesperrt. Dann will der SC Delphin seinen Mitgliedern nach monatelanger Pause wieder die Möglichkeit geben, in einer Wettkampfsituation gegeneinander anzutreten. Weil kein anderer Verein im Südwestdeutschen Schwimmverband wegen der Personenbeschränkung in der Lage ist, einen Wettkampf mit Beteiligung mehrerer Vereine auszurichten, werden nur vereinseigene Schwimmer an den Start gehen. „Damit sollen die Trainingserfolge dokumentiert werden, aber auch die Abläufe eines Wettkampfes eingeübt werden“, heißt es in der Mitteilung. Der Badbetreiber unterstützt dieses Vorhaben und hat ein Hygienekonzept des SC Delphin, das auch vom Gesundheitsamt genehmigt wurde, akzeptiert.