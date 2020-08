Die Schaufenster sind mit weinrotem Papier verhangen, die Türen sind verschlossen. Das Bekleidungsunternehmen C&A in Neustadt ist seit dieser Woche Geschichte. Die Immobilie wird derzeit noch ausgeräumt, damit sie ab Mitte August wieder genutzt werden kann. Dass er sein Filialnetz verkleinern wird und von den rund 100 bundesweiten Schließungen auch Neustadt betroffen ist, hatte der Moderiese bereits Anfang dieses Jahres mitgeteilt. Kunden müssen nun künftig in andere Städte wie Landau oder Kaiserslautern, wenn sie nicht online Waren beim Bekleidungsunternehmen bestellen möchten. Die C&A-Filiale in der Neustadter Hauptstraße war 2005 eröffnet worden. 2014 hatte das Unternehmen rund 500.000 Euro in eine Modernisierung gesteckt. Die Filiale erstreckt sich über drei Etagen und hat eine Ladenfläche von rund 800 Quadratmetern. Die Immobilie befindet sich in privatem Eigentum, die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) ist an der Suche nach einem Nachfolger beteiligt. Sie teilt auf Anfrage der RHEINPFALZ mit, dass sich bereits ein Interessent gemeldet habe, dessen Konzept zum bisherigen C&A-Standort passen würde. Zum jetzigen Zeitpunkt könne nicht gesagt werden, um wen es sich handelt. „Wir sind allerdings auch offen für weitere Anfragen“, teilt die WEG mit.