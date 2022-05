Unbekannte haben in Lübeck durch das Versprühen von Buttersäure einen für Samstag geplanten Wahlkampfauftritt von Außenministerin Annalena Baerbock verhindert. Die beißend riechende Säure war an der Freilichtbühne verteilt, wo die Grünen-Politikerin später zur Landtagswahl am 8. Mai sprechen sollte. Aus Sicherheitsgründen sei die Veranstaltung abgesagt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

„Wir lassen uns von solchen feigen, hinterhältigen Attacken nicht einschüchtern“, sagte die Politische Bundesgeschäftsführerin Emily Büning dazu. „Das sind Angriffe auf den freien, demokratischen Diskurs.“ Die Grünen wollten dafür nur umso lauter diskutieren.

Am Abend sprach Baerbock in Ahrensburg bei Hamburg. Etwa 150 Menschen versuchten nach Polizeiangaben, die Veranstaltung auf dem Rathausplatz mit Sirenengeheul und Rufen wie „Kriegstreiberin“ und „Lügnerin“ zu stören.