Geduldsprobe für viele Rheinland-Pfälzer: Am Freitagmorgen hat ein Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr begonnen. Auch Pfälzer Städte sind betroffen.

In Mainz seien Busse und Straßenbahnen in den Depots geblieben, sagte Marko Bärschneider von der Gewerkschaft Verdi in der Landeshauptstadt. Der Warnstreik habe mit dem Betriebsbeginn der einzelnen Unternehmen zwischen 3 und 4 Uhr begonnen. Zu dem ganztägigen Warnstreik aufgerufen waren neben Beschäftigten der Mainzer Verkehrsgesellschaft MVG etwa auch die der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH in Ludwigshafen, der Stadtwerke Trier und Pirmasens sowie der SWK in Kaiserslautern.

Verdi will mit dem Warnstreik den Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöhen. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite lehnt dies als überzogen ab.