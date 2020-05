Nachdem der Busverkehr während der zurückliegenden Wochen wegen der Corona-Krise und der damit verbundenen Schließung von Schulen auch in Frankenthal deutlich zurückgefahren wurde, finden nach Angaben der Stadtverwaltung ab Montag, 4. Mai, wieder mehr Fahrten statt. Hintergrund sei die teilweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs.

Die Änderungen in der Übersicht: Die Linie 84 verkehrt von Montag bis Freitag wieder im 20-Minuten-Takt; an Samstagen fahren die Busse alle halbe Stunde. Die Linien 460 und 461 sind von Montag bis Freitag nach dem regulären Fahrplan unterwegs, die Linie 461 allerdings nur bis etwa 20 Uhr. An Samstagen ist auf beiden Linien um 14 Uhr Schluss. Sonn- und feiertags ruht der Verkehr. Die Linien 462 und 463 nehmen den zu Schulzeiten üblichen Fahrplan wieder auf. Die Linien 464, 466 und 467 verkehren von Montag bis Freitag ebenfalls wieder nach diesem Fahrplan.

Reduziert wird an Wochenenden und Feiertagen: samstags auf Stundentakt, für die Linien 464 und 466 an Sonn- und Feiertagen auf Zwei-Stunden-Takt. An diesen Tagen macht die Linie 467 Pause. Die Linie 465 verkehrt weiter wie bisher. Die Bitte von Stadt und Linienbetreiber: Fahrgäste sollen ihre Verbindungen, sofern möglich, vor Reiseantritt auf den Seiten der Verkehrsbetriebe zu prüfen – zum Beispiel auf den Internetseiten www.vrn.de und www.bahn.de sowie in der DB-Navigator-App.