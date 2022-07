Am Donnerstag sind die 3000 Arbeitnehmer des privaten Busgewerbes wieder zu Streiks aufgerufen worden, die bis Montag andauern sollen. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, gab es am Donnerstag eine Verhandlung, in der die Arbeitgeberseite (VAV) darlegte, Zuschläge streichen zu wollen, die den Arbeitnehmern laut Gewerkschaft aber zustehen würden. Da es in der Summe laut Verdi um fünf Millionen Euro gehe, beendete die Gewerkschaft die Verhandlung.