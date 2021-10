Fahrer des privaten Busgewerbes haben am Mittwoch ab 9 Uhr in Teilen von Rheinland-Pfalz unangekündigt gestreikt. Nach Angaben des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) sind in der Pfalz Linien in der Region Kaiserslautern, im Kreis Kusel, in Zweibrücken und Umgebung sowie in Speyer betroffen. Der Streik wird laut Verdi an diesem Mittwoch mit dem Ende der letzten Schicht des Tages abgeschlossen.

Weitere Streiks für Freitag angekündigt

Für Freitag kündigt die Gewerkschaft weitere Warnstreiks an. Davon können nach Angaben der Palatina Bus GmbH auch einige ihrer Linien in den Regionen Neustadt/Landau/Speyer sowie Ludwigshafen/Speyer betroffen sein. Hintergrund der Arbeitsniederlegungen sind laut Verdi ausstehende Einmalzahlungen für die Fahrer.