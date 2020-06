In der Nacht auf Samstag haben zwei Männer in St. Ingbert eine Radfahrerin vom Fahrrad gestoßen und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen Mitternacht auf einem schmalen Fußweg zwischen Busbahnhof und Rathaus, als die Männer sie zu Fall brachten. Einer der Täter entriss ihr ihren Rucksack, der andere griff sich ihr Mountainbike. Die Täter flüchteten den Polizeiangaben zufolge in verschiedene Richtungen. Die Frau habe einen der Täter verfolgt, ihn aber im Bereich der Feuerwehr aus den Augen verloren. An einem Verkehrskreisel fand die Frau ihren Rucksack, die Geldbörse hatten die Täter entnommen.

Zu den Tätern ist den Polizeiangaben zufolge nur bekannt, dass es sich aufgrund Größe und Statur um Männer mit kurzen dunklen Haaren handelt. Beide Personen trugen Mund-Nasen-Schutzmasken. Bei dem entwendeten Mountainbike handelte es sich um ein Bike der Marke Cube, Modell „AIM Pro 29“ in matter schwarz-grüner Lackierung mit 29 Zoll Bereifung. Die Polizei sucht Zeugen.