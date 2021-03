[Aktualisiert 22.35 Uhr] Auf der A6 zwischen Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim ist am Montagmorgen ein Bus in Flammen aufgegangen.

Wie die Polizei mitteilt, geriet der Bus wohl während der Fahrt um gegen 6.40 Uhr leicht in Brand. Der Fahrer hielt an. Er und die sechs Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer breitete sich jedoch aus. Letztendlich stand der Bus komplett in Flammen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Das Löschmittel geriet allerdings auf beide Fahrbahnseiten, weshalb die Vollsperrung nötig wurde – wegen Rutschgefahr. Während die Spuren Richtung Saarbrücken am Nachmittag wieder frei waren, blieb die A6 Richtung Mannheim bis 22.30 Uhr gesperrt.

Bergung und Abtransport des ausgebrannten Busses gestalteten sich laut Polizei schwierig. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 70.000 Euro.