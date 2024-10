Fliegende Dixi-Klos über dem Pfälzerwald

Die logistisch schwierigste Burgen-Baustelle im Pfälzerwald dieser Tage? Eindeutig die Münz. Die kleine Trifels-Schwester hat keine Zufahrt. Alles musste per Helikopter hoch und wieder runter transportiert werden. Über 1000 Flüge waren nötig. Wir waren beim Abschluss-Einsatz hautnah dabei.

Es gibt wieder geröstete Keschde

Noch bis Sonntag läuft das Fest des Federweißen auf dem Landauer Rathausplatz. Nach Kritik im vergangenen Jahr gibt es gute Nachrichten: Die rote Maroni-Lok von Klaus Heil steht wieder an ihrem angestammten Platz im Schatten der Reiter-Statue.

Sportunterricht auf der Baustelle

Gut 90 Kinder drängen sich in der großen Sporthalle auf einer 20 mal 20 Meter großen Spielfläche. Mehr Platz gibt es nicht. Die Halle ist eine Baustelle. Ein sinnvoller Sportunterricht ist so nicht möglich. Im Europa-Gymnasium in Wörth ist das traurige Realität. Aussicht auf Besserung? Vorläufig eher nicht.

Arbeitsplatzwechsel für einen Tag

Die Wichern-Werkstätte für beeinträchtigte Menschen und der Lagersystemhersteller Kardex sind nur durch einen Zaun getrennt. Eine Geschäftsbeziehung verbindet sie seit Jahren. Nun kam noch etwas anderes hinzu: Jobtausch.