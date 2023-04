Die Wiedereröffnung des Burgrestaurants auf Burg Lichtenberg verzögert sich. Ursprünglich sollte das Restaurant am heutigen Samstag, 1. April von Marjana Ilinkovic und Janko Balog eröffnet werden. Jetzt war von den Wirtsleuten zu erfahren, dass das Restaurant erst eröffnet wird, sobald Internet verfügbar sei. Ohne Internet funktioniere das Kassensystem des Restaurant nicht. Die Wirtsleute kündigten an, dass das Lokal am Dienstag, 4. April, 11 Uhr geöffnet werde.