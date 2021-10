Das Durchfahrtsverbot im Baustellenbereich des Burggrabens stand im Mittelpunkt einer Verkehrskontrolle am Mittwochmorgen.

Innerhalb von nur einer Stunde stellten die Einsatzkräfte eine Vielzahl an Verstößen fest. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden zwischen 7.30 und 8.30 Uhr insgesamt 24 Fahrer erwischt, die sich nicht an das Verbot hielten und in den gesperrten Bereich fuhren. Alle Autofahrer wurden von den Beamten kostenpflichtig verwarnt und mussten ein Bußgeld bezahlen.