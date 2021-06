Die Schnellrestaurant-Kette Five Guys plant eine Filiale in Zweibrücken. Das hat die Stadtverwaltung auf Anfrage bestätigt. Das Unternehmen selbst wollte sich dazu nicht äußern. Auf der Internetseite der Kette sind aber drei Stellen für Zweibrücken ausgeschrieben: Ein Chef für die Filiale, ein Stellvertreter und ein Schichtleiter.

Die Kette hat sich vor allem auf Burger, Hot Dogs, Sandwiches und Pommes spezialisiert. Auf ihrem Internetauftritt wirbt das Unternehmen damit, alles frisch und ohne Maschinen zuzubereiten und dabei ohne Gefrierschränke, „ Dosenöffner, Mikrowellen oder anderen Maschinen“ auszukommen. Die Kartoffeln würden täglich frisch von Hand geschnitten, das Rindfleisch für die Burger stamme aus Schottland.

Gegründet wurde das Unternehmen nach eigenen Angaben 1986 in der Stadt Arlington im US-Bundesstaat Virginia von fünf Brüdern. Daher auch der Name Five Guys, was man mit fünf Typen oder fünf Kumpels übersetzen kann. Vertreten ist die Kette laut Unternehmen mit fast 1500 Standorten in den USA, Kanada, Europa und dem Mittleren Osten. In Deutschland ist die Kette 2017 mit zwei Filialen in Frankfurt und Essen gestartet. Mittlerweile werden auf der Internetseite 22 Filialen gelistet und zwei weitere sollen demnächst in München und Köln eröffnet werden.