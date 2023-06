Von Donnerstag bis Sonntag, 8. bis 11. Juni, und vom 16. bis 18. Juni wird in Wacheheim Burg- und Weinfest gefeiert. Für die Zeit des Fests bietet die Deutsche Bahn Zusatzfahrten vom Bahnhof Wachenheim an: freitags und samstags in Richtung Neustadt um 22.43, 23.40 und 0.25 Uhr; Richtung Grünstadt 22.35, 23.19, 0.16 und 1.02 Uhr.

Öffnungs- und Sperrzeiten

Die Weinstände und Winzerhöfe sind an Fronleichnam und samstags ab 16 Uhr, freitags ab 18 Uhr, sonntags ab 11 Uhr geöffnet. Donnerstags und sonntags darf bis Mitternacht gefeiert werden, freitags und samstags bis 1 Uhr.

Zur Wachtenburg und zurück verkehrt ein Shuttle-Bus mit mehreren Haltepunkten im 30-Minuten-Takt: Fronleichnam und sonntags ab 11 Uhr, samstags ab 14 und freitags ab 17 Uhr.

Anmeldung für die Kellereiführung im Sektschloss unter Telefon 06322 9427380 oder direktvermarktung@schloss-wachenheim.de.

Tickets für die historische Altstadtführung sind unter www.wachenheim.de erhältlich. Weitere Informationen im Internet unter www.weinfest-wachenheim.de.

Zum ausführlichen Artikel mit Programm des Jubläumsfests geht es hier.