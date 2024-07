Zum 850. Jubiläum des Besuch von Stauferherrscher Friedrich I. „Barbarossa“ auf dem Trifels feiert der Trifelsverein in Kooperation mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe am Freitag, 2. August, einen Barbarossa-Tag auf der Burg oberhalb von Annweiler. Neben der Aufbewahrung der Reichsinsignien war der Kaiserbesuch ein weiterer Beleg für die hohe machtpolitische und symbolische Bedeutung der Burg im 12. Jahrhundert. Bei einer Kostümführung erfahren die Besucher auf unterhaltsame und verständliche Art viel Wissenswertes rund um Barbarossa und seine Herrschaft. Diese startet jeweils um 10.30, 13 und 15.30 Uhr. Die Führung ist ab 14 Jahren geeignet. Treffpunkt zu der gut 45-minütigen Führung ist an der Burgkasse. Es entstehen nur Kosten für den Burgeneintritt, die Teilnahme an der Führung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag erforderlich per E-Mail an kulturpaedagogik-pfalz@gdke.rlp.de oder unter Telefon 0261 66754826. Des Weiteren besteht für Kinder an dem Tag die Möglichkeit, eine eigene Barbarossa-Krone zu basteln. Außerdem beantworten Mitglieder des Trifelsvereins Fragen rund um den Stauferherrscher und den Trifels und bieten einen Ausschank an. Der Barbarossa-Tag schließt um 19 Uhr mit einem Vortrag des Historikers Alexander Thon zu den Umständen und historischen Belegen dieses Kaiserbesuchs. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.