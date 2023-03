Am 15. März startet wieder die Saison auf dem Trifels. Dafür wurden die Reichsinsignien aus ihrem Winterquartier vom Museum unterm Trifels auf die Burg zurückgebracht werden. Bevor sie auf die Reichsburg zurückkehrten, machten sie einen Abstecher bei Gerhard Uhlmann. Der Goldschmiedemeister, der früher eine Werkstatt in Annweiler betrieb, übernimmt seit vielen Jahren die Reinigung und Überprüfung der Nachbildungen, die der Ehrenbürger der Stadt, Erwin Huppert, einst hergestellt hatte. „Bei einer unserer letzten Begegnungen nahm Herr Professor Huppert meine Hände und ich versprach ihm, dass ich mich um die Pflege und den Erhalt seines Lebenswerkes kümmere. Für mich ist es eine ehrenvolle Aufgabe und immer eine wahre Freude, wenn ich diese wieder aus der Nähe begutachten kann“, so Uhlmann. Selbst bestaunen kann man die Reichsinsignien bis zum Winter auf dem Trifels. Öffnungszeiten von 15. März bis 31. Oktober: Dienstag bis Sonntag und Feiertage von 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr.