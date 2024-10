Die Sicherungs- und Sanierungsarbeiten an Burg Münz bei Annweiler sind abgeschlossen. Die über dreieinhalb Jahre gesperrte Ruine, die Teil der berühmten Trifelsgruppe bei Annweiler ist, ist ab sofort wieder frei zugänglich. Am Donnerstag wurde die große Waldbaustelle mit einem letzten Helikoptereinsatz-Tag geräumt. Da es keine Zufahrt zur Burg gibt, mussten alle Baumaterialien hinauf- und wieder heruntergeflogen werden. Über 1000 Flüge waren dafür nötig. Das Land Rheinland-Pfalz hat 2,5 Millionen Euro in das Projekt investiert. Im einem weiteren Schritt soll die benachbarte Burgruine Anebos gegen den Zahn der Zeit gewappnet werden.

