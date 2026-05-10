Das Straßentheater-Spektakel hat schon am Samstag viele Menschen in die Innenstadt gezogen. Auch am Muttertag ist es trocken geblieben. Tausende kamen nach Zweibrücken. Das bunte und ausgelassene Fest haben wir in einer Bildergalerie dokumentiert.

Eine Diagnose, die die eigene Welt erschüttert: Parkinson ist bisher nicht zu heilen. Wie eine Südwestpfälzerin damit lebt, kämpft und die Freude am Leben behält.

Nach der Absage der Deutschen Glasfaser hatte sich für fünf Pirmasenser Vororte schnelles Internet erst einmal erledigt. Jetzt macht ein regionaler Glasfaser-Anbieter neue Hoffnung.

Die Preise für Benzin und Heizöl bleiben hoch. Bewegt das die Menschen in Zweibrücken zur Umstellung der Energieversorgung im eigenen Zuhause?

Kunstauktion in Pirmasens: Von Kellerfunden bis Beuys“ „Heiligem Rock“. Viel Lokalkolorit, kleine Preise, große Namen. Ein Werk sorgt für Staunen, doch bleibt unverkauft.

Einem jungen Mann aus Somalia, der seit zwölf Jahren in Pirmasens lebt, wurde die deutsche Staatsbürgerschaft verweigert – vorerst. Der Grund sind Jugendsünden.

Zum Merken

Die Zeiten, in denen es Hunderte Kneipen in Pirmasens gab, sind vorbei. Trotzdem hat die Stadt noch einiges zu bieten. Ein Überblick – der immer weiter ergänzt wird.



Diebe haben am Reifenberger Kapellchen zugeschlagen. Ihre Beute: die Fallrohre der Regenrinne. Der Ortsbürgermeister ist stinksauer.

Bis die Rodalber Bruderfels-Apotheke ins August-Matheis-Gebäude einziehen kann, sind die Container eine Zwischenlösung. Warum es bis zur Eröffnung noch eine Weile dauert.

Zu einer Kunstaktion hatte der Kunstverein Pirmasens in die Neuffervilla eingeladen: Von Kellerfunden bis zu einem echten Beys war alles dabei.

Meinung

Selbst der Turbo im Land braucht eine Weile, um in Fahrt zu kommen. Das ist nicht nur schlecht. Wichtig ist, dass die Stadt Pirmasens bei der Entwicklung neuer Flächen nicht nachlässt, meint Redakteurin Meike Frank.

Homburger und Zweibrücker sollten wieder viel mehr gemeinsam machen. Jetzt wird in Ernstweiler gezeigt, wie’s geht: Ganz im Kleinen, in Wanderstiefeln beim Bier, schreibt Redakteur Gerhard Müller.



In der besonderen Akustik der Pirmasenser Lutherkirche ist das Programm „For a Better World“ von Giora Feidman am Freitag weit mehr als ein gewöhnlicher Konzertabend.

Die Künstlerin Corinne Albrecht zeigt ab 24. Mai in der Kreisgalerie in Dahn ihre zwei Werkreihen „Fréquences HZ“ und „Luciole – Janus“.