Leitartikel: Die Bluttat von Kusel muss Folgen haben

Waren die Polizistenmorde von Kusel zu verhindern? Zumindest hätte man dem mutmaßlichen Täter längst das Handwerk legen können. Die Tat muss zu Konsequenzen führen – auf allen Ebenen. Zum Artikel

Überfall auf Volksbank – Täter weiter auf der Flucht

Am Donnerstagmorgen gab es einen Überfall auf die Volksbankfiliale in Otterbach. Der Täter flüchtete. Zum Artikel

AfD sagt wegen Ukraine-Kriegs Großkundgebung in der Pfalz ab

Die AfD hat ihre für Samstag in Pirmasens geplante Demo abgesagt. Entsprechende Informationen der RHEINPFALZ hat ein Sprecher der Partei am Donnerstag bestätigt. Die Großkundgebung war landesweit mit hohem finanziellen Einsatz der Partei beworben worden. Zum Artikel

Bye, bye Bunker: landesweit keine öffentlichen Schutzräume in Betrieb

Der russische Angriff auf die Ukraine hat ein Schlaglicht auf die Verteidigungsbereitschaft Deutschlands geworfen – und auf seine Fähigkeit, seine Bürger im Ernstfall zu schützen. Sicher ist: Auf viele Bunker aus der Kriegs- und Nachkriegszeit kann man heute nicht mehr zählen. Zum Artikel

Militär auf der Straße: Was Autofahrer tun sollten

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der Spannungen mit Russland erhöht die Bundeswehr derzeit ihre Bereitschaft. Daher kann es in den kommenden Tagen zu mehr Militärfahrzeugen auf den Straßen in Deutschland kommen. Wie reagiert man als Autofahrer richtig auf solche Kolonnen? Zum Artikel

Pandemie-Folgen: Pfälzer Arzt kehrt Schweden den Rücken

Rote Häuser, blaue Seen, grüne Wälder – Steffen Bonn weiß, dass die meisten Deutschen ein sehr idyllisches Bild von seiner Wahlheimat Schweden haben. Vielen galt das skandinavische Land und sein scheinbar gelassener Umgang mit dem Coronavirus in der Pandemie als Vorbild. Der aus Frankenthal stammende Arzt hat das ganz anders erlebt. Zum Artikel

Versuchte Morde: Lebenslange Haft für Pfleger

Wegen versuchter Morde an fünf Patienten und gefährlicher Körperverletzung ist ein ehemaliger Krankenpfleger im Saarland zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zum Artikel

Hilfsaktion: Geflüchtete aus der Ukraine in Lambsheim angekommen

Die Helfer aus der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, die am frühen Dienstagmorgen losgefahren sind, um Menschen von der polnisch-ukrainischen Grenze in die Pfalz zu bringen, sind am Donnerstagmittag zurückgekehrt. Zum Artikel

Ukraine-Flüchtlinge: Die Glaubwürdigkeit Europas steht auf dem Spiel − Kommentar

Die EU-Staaten heißen die aus der Ukraine Geflohenen willkommen. Das ist schön und richtig. Doch die Flüchtlingspolitik muss ehrlicher werden. Zum Artikel und zu unserem Liveblog

Direktverbindung nach Straßburg rückt näher

Noch 2022 soll der neue für den Regionalverkehr zwischen Deutschland und Frankreich entwickelte Triebwagen erste Testfahrten auf seiner künftigen Einsatzstrecke von Neustadt nach Straßburg machen. Zum Artikel