Corona-Lockerungen sollen später kommen

Aufgrund der Infektionslage sollen die Corona-Schutzmaßnahmen in Rheinland-Pfalz um zwei Wochen verlängert werden. Was das Land plant: zum Artikel

Geldautomaten-Sprenger: Neue Masche

Die Täter setzen immer öfter einen gefährlicheren Sprengstoff ein. Was die Polizei gegen die Ganoven zu tun gedenkt: zum Artikel

Pfälzer Immobilienmarkt: Warum die Preise steigen

Die Preise für Bauland und Immobilien explodieren in der Pfalz. In manchen Regionen haben sie sich in wenigen Jahren verdoppelt. Die Politik findet bisher keine Lösung für das Problem. Eine Analyse. Zum Artikel / zum Immobilien-Dossier für die Pfalz

„Telefone laufen richtig heiß“

Russlands Angriff auf die Ukraine lässt bei vielen die Frage aufkommen, wie es im Ernstfall um den eigenen Schutz bestellt ist. Vor allem, weil es in Rheinland-Pfalz gar keine öffentlichen Schutzräume mehr gibt. Der Geschäftsführer einer Bunkerbau-Firma kann sich derzeit vor Aufträgen kaum retten. Zum Artikel

Atomkrieg nicht mehr undenkbar

UN-Chef António Guterres schließt die Möglichkeit eines Atomkrieges nicht mehr aus ++ Ehemaliges AKW Tschernobyl laut Ukraine erneut von Stromversorgung abgeschnitten ++ Erste Zivilisten soll Flucht aus Mariupol gelungen sein. Zum Liveblog

Hilferufe vom Berliner Hauptbahnhof

Täglich kommen bis zu 15.000 Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, in Berlin an. Die Helfer in der Hauptstadt rufen nun selbst um Hilfe. Zum Artikel

Impfpflicht in Einrichtungen

Ab Dienstag gilt die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht. Mitarbeiter von Seniorenheimen, Krankenhäusern und Arztpraxen riskieren Bußgeld und Beschäftigungsverbot, wenn sie nicht geimpft sind. In drei Heimen des Rhein-Pfalz-Kreises ist die Situation eindeutig, im Gesundheitsamt dagegen noch manches unklar. Zum Artikel

Staatlicher Tankzuschuss?

Die Preise für Benzin und Diesel haben sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs extrem verteuert. Nun erwägt Finanzminister Lindner einem Bericht zufolge eine Entlastung. Zum Artikel