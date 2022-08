Die Autofahrer in Bayern müssen laut ADAC derzeit an den Tankstellen die höchsten Preise zahlen. Super E10 kostet im Freistaat demnach im Schnitt noch 1,779 Euro, pro Diesel-Liter werden sogar 1,991 Euro fällig. Der Kraftfahrer-Verein hat seinen eigenen Angaben zufolge am Dienstag um 11 Uhr die Preise von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet und den Bundesländern zugeordnet. Diesel-Kraftstoff ist demnach mit 1,819 Euro in Hamburg am billigsten, E10-Benzin mit 1,621 in Berlin. In Rheinland-Pfalz kostet dieser Treibstoff 1,718 Euro, das bedeutet im Bundesländer-Vergleich den achten Rang und damit in etwa die Mitte. Beim Diesel hingegen gehört Rheinland-Pfalz schon sehr viel klarer zu den teuren Regionen: 1,956 Euro bedeutet den zwölften unter den insgesamt 16 Plätzen.