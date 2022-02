Künftig können Menschen über eine Alarmmeldung auf ihrem Mobiltelefon vor Katastrophen gewarnt werden. Die Bundesnetzagentur hat eine entsprechende Richtlinie erlassen, die am Donnerstag in Kraft tritt. Demnach müssen die Mobilfunknetzbetreiber die Technologie der sogenannten Cell-Broadcast-Nachricht (CB) nun innerhalb eines Jahres in ihre Netze einbauen. Digital- und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte der RHEINPFALZ, es müsse alles dafür getan werden, Menschen bei Katastrophen besser zu schützen. Bei der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr hätten die Menschen in den betroffenen Regionen viel verloren, neben Familienangehörigen und Freunden auch die Grundlagen zum Leben. „Ich empfinde für sie tiefes Mitgefühl, als Rheinland-Pfälzer und als Bundesbürger.“

Beim Cell Broadcast wird eine Nachricht automatisiert an alle Handys verschickt, die in einer Funkzelle eingebucht sind. Es handelt sich dabei nicht um eine SMS, die zum Lesen geöffnet werden muss. Die Nachricht erscheint direkt auf den Startbildschirm und kann sogar mit einem Alarmton versehen werden. Nach Angaben des Digitalministeriums sind die Nachrichten in der Regel auch von älteren Handys empfangbar, ein Smartphone sei nicht erforderlich.