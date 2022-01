Der Bundestag hat der Fortsetzung des Irak-Einsatzes der Bundeswehr am Freitag zugestimmt. Der Einsatz wurde für weitere neun Monate autorisiert. Die Truppenobergrenze liegt unverändert bei 500. Eine große Mehrheit der Abgeordneten votierte für das von der Bundesregierung vorgelegte Mandat. Für die Verlängerung stimmten 555 Abgeordnete, dagegen 110, es gab eine Enthaltung.

Die Bundeswehr ist in dem arabischen Land an dem internationalen Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beteiligt. Deutsche Beiträge zur Ausbildung von Streit- und Sicherheitskräften werden sowohl als Teil des Nato-Engagements in dem Land als auch als Teil der internationalen Anti-IS-Koalition erbracht. Syrien ist nun als Einsatzgebiet auch formal ausgeschlossen, nachdem Deutschland die Aufklärungsflüge im syrischen Luftraum im Jahr 2020 eingestellt hat.

Der Irak bleibt ein instabiler Staat. Innenpolitisch ist die Lage seit der Parlamentswahl im Oktober angespannt. Der Machtkampf pro-iranischer und anderer Gruppen wird immer wieder über Milizen ausgetragen. Am Dienstag waren nach der Wiederwahl von Mohammed al-Halbussi zum Parlamentspräsidenten drei Raketen in der Nähe seines Hauses eingeschlagen. Am Freitag wurde der internationale Flughafen in der irakischen Hauptstadt Bagdad Ziel eines Raketenangriffs. Niemand wurde verletzt.