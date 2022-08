Die Bundeswehr hat nicht nur einen starken Nachholbedarf was moderne Waffensysteme betrifft. Auch die Munitionslager der Streitkräfte sind ziemlich leer. Das Verteidigungsministerium kennt das Problem und will es auch angehen. Warum es aber nicht so einfach ist, die Depots schnell wieder aufzufüllen und auch noch sehr teuer wird, lesen Sie hier.