Die Bundeswehr hat am Montag mit einer Verstärkung des Nato-Gefechtsverbandes in Litauen begonnen. Die ersten Lastwagen mit Material machten sich am Morgen im niedersächsischen Munster auf den Weg. Dort sollten im Laufe des Tages auch sechs Panzerhaubitzen auf Schwerlasttransportern Richtung Baltikum abfahren. Deutschland führt in Litauen den Einsatz einer Nato-Einheit.

Hintergrund der Maßnahme ist der jüngste russische Aufmarsch in Belarus, das an Litauen grenzt. Deutschland entsendet 350 zusätzliche Soldaten mit 100 Fahrzeugen. Laut Verteidigungsministerium sind dies Aufklärungs-, ABC-Abwehr-, Feldjäger- und Sanitätskräfte. Bisher sind insgesamt 1100 Nato-Soldaten in Litauen Teil des Gefechtsverbands der Nato. In Lettland führt Kanada ebenfalls eine zusätzliche Nato-Gruppe an, in Estland ist es Großbritannien.

Russland sieht sich durch die Erweiterung der Nato an seine Westgrenzen seit vielen Jahren bedroht. Die baltischen Staaten wurden 2004 Nato-Mitglieder.